Recife Homem morre após ser atropelado por trem na Linha Sul do Metrô do Recife Vítima caminhava na via, entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão, na Zona Sul

Um homem morreu após ser atropelado por um trem na Linha Sul do Metrô do Recife. O acidente aconteceu por volta das 17h desse domingo (21).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a vítima, que não teve o nome e idade divulgados, caminhava na via, entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão, na Zona Sul, quando foi atingida pelo veículo.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para o local.

Por meio de nota, a CBTU lamentou a morte do homem e informou que o sistema de transporte metroviário possui regras de segurança que precisam ser observadas para evitar acidentes.

"As normas de segurança do Metrô são de conhecimento público, tais como: aguardar o trem antes da faixa amarela; não entrar ou sair do trem após o aviso sonoro; não caminhar pela via; entre outras. Elas estão disponíveis em todas as estações e são alvo de várias campanhas de conscientização", afirmou a CBTU.

