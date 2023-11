Homem morre após ser baleado em barbearia em Caruaru; outro foi atingido e socorrido

A- A+

Um homem de 48 anos morreu, na noite de quarta-feira (29), após ser baleado em uma barbearia no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste Central de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, um inquérito foi aberto para investigar o crime, registrado como homicídio consumado. Um segundo homem também foi baleado e foi socorrido para um hospital da cidade.

Testemunhas informaram à polícia que a vítima estava na barbearia quando um homem armado chegou e disparou contra ele. "Os dois entraram em luta corporal, mas a vítima teria caído na frente do local e o autor fugido", disse a corporação, por meio de nota, nesta quinta-feira (30).

A vítima, identificada como José Wilson Condado de Miranda, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar particular, mas não resistiu e morreu. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil.

O outro baleado foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA), que fica em Caruaru. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o homicídio de José Wilson. A polícia segue investigando por meio da Delegacia de Caruaru. A apuração policial deverá indicar também a autoria do crime.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

