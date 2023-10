Homem morre após ser baleado em restaurante na Zona Oeste do Recife; dois são presos

A- A+

Um homem foi baleado em um restaurante no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, na noite dessa segunda-feira (30), e morreu em uma unidade hospitalar da capital pernambucana. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima, de 26 anos, estava jantando no local com a sua companheira.

Três homens chegaram ao restaurante, localizado na avenida Joaquim Ribeiro. A vítima foi alvejada e, em seguida, os suspeitos fugiram. Durante a fuga, o veículo em que estavam, modelo HB20, colidiu contra a banqueta da rodovia e eles abandonaram o carro. Dois deles foram detidos pela Polícia Militar e um não foi capturado e conseguiu escapar.

Um dos detidos estava com um revólver calibre 38 com algumas munições deflagradas, além de uma balaclava. O segundo portava dois celulares e documentos pessoais.

Os dois foram levados para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro,também na Zona Oeste. O carro em que estava com o trio foi apreendido.

As primeiras informações indicam que o homem teria sido morto por ameaças à família de um dos suspeitos. A Polícia Civil deverá apontar a motivação do crime após investigação.

O caso foi registrado por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital como homicídio consumado.

"Um inquérito policial foi instaurado, após a aplicação dos procedimentos administrativos, os autores foram encaminhados para a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", explicou a Polícia Civil, por meio de nota.



