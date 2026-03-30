Homem morre após ser baleado próximo ao terminal de Cajueiro Seco, em Jaboatão
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade médica, "mas não resistiu aos ferimentos"
Um homem de 24 anos morreu na sexta-feira (27) após ser baleado nas proximidades do Terminal Integrado (TI) de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima chegou a ser socorrida para uma unidade médica, "mas não resistiu aos ferimentos".
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Já a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que também atuou na ocorrência, informou que encontrou "uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha foi localizada entre os pertences da vítima". O material foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres para as medidas cabíveis.
O crime é investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Metropolitana Sul como homicídio consumado. "As diligências seguem para esclarecimento do fato", completou.