Homem morre após ser envenenado por amigo com chumbinho em São Lourenço da Mata

O agricultor Severino da Silva, de 33 anos, morreu depois de ter sido envenenado por um amigo, identificado como Luiz Fabiano Alves Barbosa, de 19 anos. O caso aconteceu na Zona Rural de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os homens haviam se encontrado na casa de Luiz Fabiano na noite desta quinta-feira (10) para consumir bebidas alcóolicas, quando se desentenderam depois que a vítima derrubou uma garrafa acidentalmente. Por conta da confusão, ele disse que iria embora, mas preferiu dormir na casa do amigo, já que estava de madrugada e o espaço não conta com iluminação nem edificações por perto, apenas matagal.

Luiz Fabiano, então, teria colocado chumbinho na comida do outro homem, encontrado já sem vida, no sofá, por uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nesta sexta-feira (11). A PM isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML), que transportou o corpo até o Recife.

Luiz Fabiano confessou a ação à mãe do amigo, sendo detido na sequência e encaminhado até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele aguarda por audiência de custódia.

