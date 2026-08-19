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RIO DE JANEIRO Homem morre após ser espancado em Copacabana; família afirma que ele foi confundido com ladrão "Ele abordou meu irmão, supôs que ele era um ladrão, agrediu ele e deixou com que outros homens levassem ele para uma rua escura", disse irmã da vítima sobre segurança

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, que foi espancado em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, após ser acusado de roubar uma bicicleta.

Landeiro saiu de casa, em Botafogo, com uma bicicleta elétrica da irmã na terça-feira, 11. Ele foi abordado por um segurança de um estabelecimento na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, que o acusou de furto.

De acordo com a irmã de Landeiro, Fabiana Landeiro Hansen, o segurança agrediu o irmão dela e depois outros homens o levaram para uma rua escura e continuaram com as agressões.

"Ele abordou meu irmão, supôs que ele era um ladrão, agrediu ele e deixou com que outros homens levassem ele para uma rua escura, propositalmente, para matá-lo", diz a irmã de Landeiro.

Em entrevista ao Zona Sul Urgente, o segurança diz que abordou Landeiro e perguntou se a bicicleta era dele. Com a suposta negativa da vítima, o segurança afirmou que só deixaria a bicicleta sair do local com o dono. Após a abordagem, um grupo de entregadores teria chegado ao local e levado Landeiro para outra rua e o agredido.

"Quando reparei a bicicleta, perguntei se era dele, e ele disse que não era. Falei que só ia entregar a bicicleta quando aparecesse o dono. Depois chegou o pessoal (entregadores) do Ifood. Ele foi querendo levar, eu fui e deu um soco no braço", disse.

O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). A Polícia Civil diz que "agentes realizam diligências para apurar os fatos".

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