A- A+

ÍNDIA Homem morre após ser forçado a engolir explosivo oferecido como doce na Índia; dois são presos Os dois suspeitos, incluindo o que ofereceu o suposto doce à vítima, foram acusados de homicídio doloso e colocados sob custódia policial

A polícia indiana prendeu dois homens acusados de matar um terceiro ao obrigá-lo a engolir um suposto doce que, na verdade, era uma cápsula explosiva utilizada para matar javalis.

O homem de 35 anos ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, onde morreu na terça-feira, informou a polícia.

Dois suspeitos, incluindo o que ofereceu o suposto doce à vítima, foram acusados de homicídio doloso e colocados sob custódia policial.

"Eles ofereceram a bomba, utilizada por algumas comunidades da região para matar javalis selvagens, à vítima. Ela explodiu quando ele a engoliu", explicou à AFP uma comandante da polícia do distrito de Dindori, Rekha Singh.

"Ainda não conseguimos determinar a motivação do homicídio, ou se, na verdade, se tratou de um erro ou de uma brincadeira", afirmou Singh. "As investigações prosseguem", ressaltou.

Este tipo de "bomba" é fabricado de forma artesanal, introduzindo pólvora, extraída de bombinhas ou fogos de artifício, em uma bola de massa.

Veja também