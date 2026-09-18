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INTERNACIONAL Homem morre após ser mordido por tubarão na Austrália Trata-se da quinta morte causada por um ataque de tubarão na Austrália neste ano

Um homem morreu, nesta sexta-feira (18), após ser mordido por um tubarão enquanto nadava em frente a uma popular praia próxima a Perth, no estado da Austrália Ocidental, informaram as autoridades.

Trata-se da quinta morte causada por um incidente com tubarão na Austrália neste ano.

"Recebemos o aviso de um homem que havia sido mordido por um tubarão enquanto nadava", indicou uma porta-voz da polícia em um comunicado.

"O homem morreu devido ao ataque", acrescentou.

Helicópteros e embarcações da polícia fizeram buscas nas águas em frente à praia de Sorrento após os serviços de emergência serem acionados.

As autoridades fecharam as praias da região até novo aviso.

Mídias locais informaram que várias testemunhas viram sangue na água.

A organização de resgate marítimo Surf Life Saving WA destacou nas redes sociais que um tubarão de espécie ainda não identificada esteve envolvido no incidente, ocorrido a cerca de 50 metros da costa.

É o segundo ataque de tubarão registrado nesta semana na Austrália Ocidental. No início da semana, um homem perdeu parte de uma perna após ser mordido na praia de Glenfield, ao norte de Perth.

Em janeiro, um menino de 12 anos morreu após ser atacado enquanto nadava na baía de Sydney.

Entre maio e junho, três mergulhadores morreram em incidentes separados: dois na Austrália Ocidental e um terceiro em Queensland.

Além disso, em junho, uma mulher teve que ser submetida à amputação de parte de seu braço esquerdo após ser atacada por um tubarão em uma das praias mais populares de Sydney.

Segundo uma base de dados especializada, desde 1791 foram registrados cerca de 1.300 incidentes deste tipo na Austrália, mais de 260 deles mortais.

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