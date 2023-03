A- A+

Grande Recife Homem morre após ser picado por abelhas em área de mata em Igarassu; outro está internado no Recife Severino Paulo foi socorrido para a UPA de Igarassu, mas chegou já sem vida

Um homem que fazia uma trilha numa área de mata, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (12), morreu após ser atacado por abelhas.

Identificado como Severino Paulo da Silva, de 46 anos, ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu. No entanto, chegou já sem vida.

A assessoria de comunicação da unidade de saúde disse que "foram realizados procedimentos de reanimação, mas que não tiveram sucesso".

Um segundo homem, chamado Krisna Murari Albuquerque Rodrigues, conhecido como "Muralha", também foi atendido na UPA de Igarassu, mas foi transferido posteriormente para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Na UPA, ele recebeu os cuidados necessários "para estabilização de seu quadro de saúde".

Segundo informou à reportagem a assessoria de comunicação HR, nesta segunda-feira (13), Krisna deu entrada na emergência clínica, no início da tarde do domingo. Ele passa bem.

Por meio de nota, o grupo Vem Correr UV na Pista, do qual Severino Paulo fazia parte, e que organizava a trilha, lamentou a morte do colega.

"Hoje na nossa trilha infelizmente corredores foram atacados por abelhas africanas, onde um dos nossos amigos, o atleta Paulo, veio a óbito e o amigo corredor Muralha, está em recuperação no HR. Nosso sentimentos à família e aos amigos do atleta Paulo e desejamos a você Muralha, melhoras e uma rápida recuperação", postou o grupo, em seu perfil no Instagram.

