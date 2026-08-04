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RECIFE Homem morre após sofrer choque elétrico na Estrada do Bongi O caso ocorreu na Escola Municipal dos Remédios durante serviço de manutenção

Um homem morreu vítima de choque elétrico na tarde desta terça-feira (4), na Estrada do Bongi, Zona Oeste do Recife.

O técnico de manutenção de ar-condicionado, que não teve a identidade revelada até o momento, estava realizando um serviço na Escola Municipal dos Remédios.

De acordo com testemunhas que estavam no local, o trabalhador estava próximo às condensadoras de ar-condicionado da instituição de ensino.

Corpo de Bombeiros, Samu e Neoenergia atuaram na ocorrência.

Como foi a ocorrência?

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Recife lamentou a morte na Escola Municipal dos Remédios.

“A gestão se solidariza com os familiares e colocou à disposição dos entes queridos acompanhamento profissional de serviços de assistência psicológica e social, bem como as demais providências necessárias”, diz um trecho da nota.

A secretaria informou, também, que uma equipe da pasta realizava uma vistoria técnica na unidade escolar.

Após o acidente, foram acionados o Samu, Corpo de Bombeiros e o IML.

A pasta solicitou, como medida preventiva, o desligamento total da energia elétrica da unidade, e cancelou as aulas no turno da tarde.

Além disso, vai solicitar a realização de uma perícia técnica para apurar as circunstâncias e identificar o que de fato ocasionou o ocorrido.

A Neoenergia Pernambuco também lamentou a morte do homem que estava trabalhando na manutenção de um aparelho de ar-condicionado.

A distribuidora informou que técnicos foram até o local e constataram que o choque ocorreu nas instalações internas "sem nenhuma relação com a rede de distribuição de energia elétrica da empresa".

Confira a nota na íntegra Secretaria de Educação do Recife:

A Secretaria Municipal de Educação lamenta profundamente o ocorrido na Escola Municipal dos Remédios, registrado nesta terça-feira. A gestão se solidariza com os familiares e colocou à disposição dos entes queridos acompanhamento profissional de serviços de assistência psicológica e social, bem como as demais providências necessárias.

No momento do incidente, uma equipe da Secretaria realizava uma vistoria técnica na unidade escolar. Assim que a situação foi identificada, foram imediatamente acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Corpo de Bombeiros e o IML, para prestar toda a assistência necessária.

Como medida preventiva, a Secretaria Municipal de Educação solicitou o desligamento total da energia elétrica da unidade, cancelou as aulas no turno da tarde e solicitará a realização de uma perícia técnica para apurar as circunstâncias e identificar o que de fato ocasionou o ocorrido.

A Secretaria acompanha a situação de perto, presta todo o apoio necessário e reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade escolar e com a transparência na condução de todas as providências cabíveis.

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