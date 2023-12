A- A+

TRAGÉDIA Homem morre após sofrer descarga elétrica ao trocar lâmpada em hamburgueria no Recife Segundo as primeiras informações, a vítima, de 57 anos, era o proprietário do estabelecimento

Um homem morreu, na tarde de domingo (3), no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, ao tentar trocar uma lâmpada em uma hamburgueria. Segundo as primeiras informações, a vítima, de 57 anos, era o proprietário do estabelecimento.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota enviada na manhã desta segunda-feira (4), que o caso foi registrado como "morte a esclarecer". A vítima foi identificada inicialmente como Edilson.

"A vítima estaria, segundo relatos, fazendo um conserto na rede elétrica, no bairro de Jardim São Paulo, em uma escada de alumínio, quando sofreu uma descarga de energia e veio a óbito no local", disse a corporação na nota.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou ter enviado viatura ao local por volta das 17h47. O homem foi encontrado já morto.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. As investigações seguirão até a conclusão do inquérito, segundo a polícia.

