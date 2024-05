A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem morre após sofrer descarga elétrica de poste de iluminação no Cabo de Santo Agostinho Vítima foi identificada como Jurandir da Costa Bento

Um homem de 53 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em um poste de iluminação, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (16), no bairro Cidade Garapu. A vítima foi identificada como Jurandir da Costa Bento.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), testemunhas apontam que o homem, que foi encontrado sem vida em um telhado metálico de uma residência, sofreu a descarga elétrica de um poste de iluminação.



A Neoenergia informou que o homem teria sofrido uma descarga elétrica ao "manipular uma telha de zinco e tocar acidentalmente na rede de média tensão da distribuidora".



Após o acidente, a empresa de energia foi acionada para desligar a rede de distribuição, normalizada depois da retirada do corpo.

