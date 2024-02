Motociclista morre após tentar desviar de bicicleta e colidir em poste no bairro de Piedade

A- A+

Um motociclista de 37 anos morreu após tentar desviar de uma bicicleta e colidir com um poste, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira (26), na avenida Ayrton Senna, nas proximidades do Shopping Guararapes.



A Polícia Militar, por meio do 6º BPM, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local, mas a vítima já foi encontrada sem vida.

Após a realização da perícia, o corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



O caso foi registrado na 19º Delegacia de Prazeres como acidente de trânsito com vítima fatal. Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também

meio ambiente Área queimada no Brasil cresce 248% em relação a janeiro de 2023