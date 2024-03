A- A+

RECIFE Homem morre após tomar choque durante manutenção de elevador em prédio na Zona Sul do Recife Corpo do homem estava em local de difícil acesso e foi retirado pelos bombeiros

Um homem de 27 anos morreu, em um edifício residencial do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, enquanto realizava um serviço de manutenção em um elevador, na tarde de segunda-feira (11).

Ele levou um choque elétrico durante o reparo na cabine, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco, que abriu inquérito para investigar a morte, registrada como "acidental".

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do poço do elevador, que fica no Edifício Rhodes, na avenida Boa Viagem.

Segundo a corporação, o acionamento foi feito às 20h e duas viaturas foram enviadas ao local. Os bombeiros também afirmaram que, "através das técnicas necessárias", fizeram a retirada do corpo da vítima do local, de difícil acesso.

"A equipe deixou [o corpo] aos cuidados do Instituto de Criminalística e do Instituto de Medicina Legal", afirmou o Corpo de Bombeiros.

"As investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos", finalizou a Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também

AQUECIMENTO GLOBAL Países da UE devem se preparar para a mudança climática, alertam comissários europeus