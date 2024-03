Homem morre atingido por raio em Arraial do Cabo

A- A+

Um homem morreu após ser atingido por um raio no pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, nesta sexta-feira (22). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 9h50.

Segundo moradores da região, a vítima é um ambulante que estava retirando material de trabalho da praia quando foi atingido pela descarga elétrica. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, de acordo com a Inter TV.

"Do outro lado, lá. O cara tá caído. O raio atingiu ele" diz um homem, em uma gravação que começou a circular nas redes, após o acidente.

Por meio de nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo colocou a cidade em estágio de atenção, tendo suspendido os passeios turísticos no município, como buggy, quadriciclo, jardineira e barcos, por conta do temporal.

"Por orientação da Defesa Civil, todas as praias, lagoas e trilhas estão interditadas pois há risco de descargas elétricas, ressaca e outros acidentes", diz ainda nota. Nas redes sociais, moradores relataram problemas de falta de luz nos bairros de Novo Arraial , Sabiá e Caiçara, Monte Alto, Macedônia.

