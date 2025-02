Sertão: Homem morre após ser atropelado na BR-232, em Arcoverde

A- A+

Um homem de 49 anos foi encontrado morto com marcas de atropelamento, na noite de segunda-feira (3), na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Acionada por volta das 23h20 de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta terça-feira (4), que foi acionada para a ocorrência, que aconteceu no quilômetro 253.

No local, os policiais encontraram o corpo do homem. O veículo, no entanto, não estava.

Instituto de Criminalística (IC) e Corpo de Bombeiros estiveram no trecho onde o corpo foi achado.

A Polícia Civil ficou responsável pelas investigações do caso e deverá apontar as circunstâncias da morte do homem.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

