Homem morre atropelado e outros dois ficam feridos em acidente na BR-101, no Cabo

Um homem de 32 anos morreu atropelado e outros dois ficaram feridos em um acidente entre caminhões no quilômetro 100 da BR-101, na altura de Pirapama, Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta terça-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência por volta das 5h30, houve um atropelamento seguido de colisão entre um caminhão caçamba e um caminhão baú. O homem que morreu era passageiro de um dos caminhões e estava no acostamento da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um caminhão estava parado no acostamento, quando outro caminhão colidiu na parte do trás do veículo e atropelou três pessoas.

A corporação enviou uma viatura de resgate e realizou a retirada de um dos motoristas que estava preso às ferragens do caminhão. Essa vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também acionado para o local do acidente.

Outra vítima foi socorrida pelo Samu. O homem de 32 anos morreu no local. As circunstâncias serão investigadas por perícia.

De acordo com o Samu, as vítimas têm 29 e 56 anos e foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca, também na RMR, e no Hospital Mendo Sampaio, no Cabo, respectivamente.

