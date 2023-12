Homem morre atropelado por carro na BR-232, em Pombos

A- A+

Um homem de 49 anos morreu, na noite de domingo (17), após ter sido atropelado por um carro na BR-232, em Pombos, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu no quilômetro 58,6 da rodovia federal.

"Um veículo que trafegava na faixa da direita se deslocou de repente para a faixa da esquerda. Na sequência, outro carro que vinha atrás efetuou a mesma manobra, mas atingiu um pedestre que atravessava a via", disse a PRF, em nota enviada à imprensa nesta segunda-feira (18).

As primeiras informações são de que o homem tinha 49 anos e era agricultor. A equipe da PRF chegou quando socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) estavam no local. O pedestre, no entanto, não sobreviveu.

O motorista do carro que atropelou o homem fez teste do bafômetro e o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica, segundo a PRF.

Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal e Polícia Civil estiveram no local. A ocorrência será investigada pela corporação.



