SINISTRO Homem morre atropelado por carro na BR-408, em Jaboatão dos Guararapes Vítima morreu no local, antes do atendimento, segundo informação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Um homem foi atropelado por um carro e morreu no quilômetro 97,5 da BR-408, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta sexta-feira (16).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local por volta das 18h30, o homem foi atropelado embaixo de um viaduto. Nome e idade da vítima não foram revelados.

Ele morreu no local, antes do atendimento, como informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado para a ocorrência.

"O motorista do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal", completou a PRF.

Por conta do sinistro, trânsito na área ficou complicado. A corporação segue no local aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML).

