Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SINISTRO

Homem morre atropelado por carro na BR-408, em Jaboatão dos Guararapes

Vítima morreu no local, antes do atendimento, segundo informação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Reportar Erro
Por conta do sinistro, trânsito na área ficou complicadoPor conta do sinistro, trânsito na área ficou complicado - Foto: PRF/Divulgação

Um homem foi atropelado por um carro e morreu no quilômetro 97,5 da BR-408, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta sexta-feira (16).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local por volta das 18h30, o homem foi atropelado embaixo de um viaduto. Nome e idade da vítima não foram revelados. 

Leia também

• Homem é preso por esfaquear cachorro em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife

• Maior Navio da Marinha do Brasil chega ao Porto Recife neste domingo

• Prévias de Carnaval em Recife e Olinda são destaques do roteiro do fim de semana; confira

Ele morreu no local, antes do atendimento, como informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado para a ocorrência.

"O motorista do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal", completou a PRF.

Por conta do sinistro, trânsito na área ficou complicado. A corporação segue no local aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter