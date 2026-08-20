Homem morre atropelado por ônibus em trecho da BR-101 em Abreu e Lima
Acidente aconteceu no quilômetro 49 da via, por volta das 12h45, na feixa exclusiva para ônibus
Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta quinta-feira (20).
O acidente aconteceu no quilômetro 49 da via, por volta das 12h45, na faixa exclusiva para ônibus, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
De acordo com a corporação, a vítima, de aproximadamente 23 anos, morreu no local.
O coletivo envolvido foi da linha 1963-TI PE-15/TI Igarassu (Sítio Histórico). Não há informações sobre o condutor.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado à ocorrência e confirmou o óbito antes do atendimento.
"O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", afirmou a PRF.
Também estiveram na área o Instituto de Criminalística (IC), o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil de Pernambuco.