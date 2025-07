Homem morre após automóvel cair sobre ele na Zona Norte do Recife; entenda

A- A+

Um homem de 48 anos morreu, nessa terça-feira (29), após um carro cair sobre ele na Zona Norte do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco disse que ele fazia um serviço de manutenção quando o equipamento que sustentava o veículo quebrou.



Com a quebra do equipamento, conhecido como "preguiça tripé", o automóvel caiu em cima do homem, que morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta do meio-dia para atender a ocorrência, que aconteceu na avenida Embaixador Assis Chateaubriand, no bairro da Guabiraba.

Três viaturas foram enviadas ao local. "Ao chegarem, as equipes constataram que a vítima, um homem, já não apresentava sinais vitais", disseram os bombeiros.

O caso foi registrado pela Delegacia da Macaxeira, também na Zona Norte do Recife, como "ocorrência de morte acidental".

Um inquérito policial foi instaurado. O local ficou sob responsabilidade de uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco.

Veja também