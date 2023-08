Homem morre carbonizado ao tentar salvar cachorro de incêndio no Havaí

A- A+

Franklin Trejos, de 68 anos, morreu no incêndio florestal do Havaí ao tentar salvar o cachorro do casal de amigos com quem morava. O dono do cão, Geoff Bogar, encontrou o corpo do golden retriever Sam, de 3 anos, e do amigo abraçados dentro do carro.

Em entrevista à NBC News, Shannon Weber-Bogar, mulher de Geoff, contou que, quando viram as chamas se aproximando da casa onde moravam, ambos alertaram a vizinhança para salvar o máximo de pessoas. Os amigos tentaram fugir com seus carros, mas não conseguiram. Bogar conseguiu fugir com ferimentos, mas Trejos e o cãozinho ficaram presos.

Somente no dia seguinte, o amigo foi em busca de Trejos e de Sam, e os encontrou juntos dentro do carro onde ficaram carbonizados. Bogar disse ainda que o amigo protegeu o cão com o próprio corpo.

Incêndios no Havaí

Desde a última semana o Havaí sofre com incêndios florestais que já deixaram pelo menos mil pessoas desaparecidas e mais de 100 mortos. O primeiro relato de queimadas foi registrado em Lahaina, na manhã da última terça-feira. Apesar de autoridades locais terem afirmado que o fogo foi contido, os ventos fortes causados pelo furacão Dora teriam causado a queda de linhas de energia e, possivelmente, ajudado o fogo a se espalhar.

Além da incidência de ventos, o clima seco e a região de plantações abandonadas ajudaram na disseminação do fogo, por conta da presença de plantas secas e árvores que contribuem para alimentar as chamas.

Os incêndios florestais que atingem o Havaí já são o pior desastre natural da História do estado e os mais mortais do século XXI.

Moradores da região precisaram evacuar a cidade dirigindo em meio às chamas e os registros viralizaram. Nas imagens, é possível ver que havia ao menos três pessoas dentro de um veículo. Ao lado do motorista, um passageiro usava uma lanterna na tentativa de ajudá-lo a visualizar melhor o percurso, já que a fumaça obscurecia o espaço. Uma terceira pessoa, no banco de trás, filmava o que via ao redor: o fogo consumindo carros, casas, e a vegetação em meio a corpos jogados no chão. Assista ao vídeo (imagens fortes):

De acordo com o governador do Havaí, Josh Green, os grupos de resgate devem “encontrar de 10 a 20 vítimas por dia até encerrarem seu trabalho”. Lahaina, cidade costeira da ilha de Maui, foi praticamente destruída pelas chamas que avançaram na madrugada da última quarta-feira. Os sobreviventes denunciam que não receberam nenhum alerta.

