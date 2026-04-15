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CRIME Homem morre e mais dois ficam feridos após serem baleados por dupla em moto em Olinda Os três chegaram a ser socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, mas um deles não resistiu

Um homem foi morto e outros dois feridos após serem baleados no bairro de Salgadinho, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). O crime, de acordo com a polícia, foi na noite da segunda-feira (13).

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirmou que "segundo informações, o grupo foi atingido por disparos efetuados por dois suspeitos em uma motocicleta". Os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.

Os três chegaram a ser socorridos para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. Um deles, um homem de 27 anos, não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois, ambos de 20 anos, seguem internados na unidade. A reportagem entrou em contato com o hospital em busca de confirmação sobre o estado de saúde das vítimas, mas, como a polícia não repassou os seus nomes, o HR não pode dar mais detalhes do caso.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou os crimes como homicídio consumado e tentativa de duplo homicídio, por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, que integra o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação. As investigações seguem em andamento", finalizou a corporação.



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