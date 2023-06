Homem morre e mulher é atingida por bala perdida em São Lourenço da Mata

A- A+

Um homem de 33 anos foi assassinado, no início da noite de quarta-feira (31), no bairro de Muribara, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Uma mulher de 34 anos, que passava pelo local, foi atingida por uma bala perdida e socorrida.

Segundo as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, os dois foram feridos por disparos de arma de fogo feitos por pessoas que estavam em um carro. A polícia registrou o caso como homicídio e tentativa de homicídio.

A mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Imagens de câmera de monitoramento mostram o momento do crime. O homem passa em uma avenida dentro de um condomínio, quando um carro se aproxima e dois outros homens descem atirando.

No local, também estão passando uma mulher com uma criança pequena, um menino e um adolescente. Quando os disparos começam, as pessoas começam a correr e a mulher se joga no chão com a criança, quando é atingida por um disparo na perna.

Ao menos quatro tiros foram dados em direção ao rosto do homem. Após a execução, os criminosos dão ré e deixam o local de carro em alta velocidade.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.

O Instituto de Criminalística (IC) realizou perícia no local do crime. As investigações da Polícia Civil , que abriu um inquérito, seguem em andamento. "Outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno", disse a corporação, em nota.

