Violência São Lourenço da Mata: homem morre e mulher é baleada em estacionamento de supermercado Após o crime, os suspeitos ainda efetuaram uma troca de tiros com dois policiais à paisana, que deram dado voz de prisão a eles

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem baleados no estacionamento do supermercado Novo Atacarejo, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa quarta-feira (9).

Os disparos foram realizados por dois homens. De acordo com nota conjunta das polícias Civil e Militar do estado, os suspeitos também trocaram tiros com dois policiais militares, que estavam à paisana no local, e deram voz de prisão a eles.

Após a troca de tiros, um dos suspeitos, de 19 anos, foi ferido e levado para uma unidade hospitalar. Ele também foi preso em flagrante por homicídio consumado e tentativa de homicídio. O outro suspeito conseguiu fugir do local.

A mulher que foi baleada pelos suspeitos foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o HR para saber o estado de saúde da vítima, mas a unidade informou que não está autorizada a divulgar a informação.

Os policiais, envolvidos na troca de tiros, se apresentaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana, onde foram ouvidos e liberados.

Ainda não se sabe o que teria motivado os suspeitos a atirarem no homem e na mulher, mas de acordo com nota do Novo Atacarejo, o crime não teve relação com o funcionamento da loja ou com clientes em compras.

“O Novo Atacarejo lamenta profundamente o episódio, reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos necessários”, disse o supermercado em um trecho da nota.

A Polícia Civil segue investigando o caso.



