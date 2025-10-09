São Lourenço da Mata: homem morre e mulher é baleada em estacionamento de supermercado
Após o crime, os suspeitos ainda efetuaram uma troca de tiros com dois policiais à paisana, que deram dado voz de prisão a eles
Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem baleados no estacionamento do supermercado Novo Atacarejo, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa quarta-feira (9).
Os disparos foram realizados por dois homens. De acordo com nota conjunta das polícias Civil e Militar do estado, os suspeitos também trocaram tiros com dois policiais militares, que estavam à paisana no local, e deram voz de prisão a eles.
Após a troca de tiros, um dos suspeitos, de 19 anos, foi ferido e levado para uma unidade hospitalar. Ele também foi preso em flagrante por homicídio consumado e tentativa de homicídio. O outro suspeito conseguiu fugir do local.
Leia também
• Pernambuco descarta mais seis casos suspeitos de intoxicação por metanol; 18 seguem em investigação
• Recife: homens incendeiam ônibus e deixam carta com denúncias de corrupção em presídio
• Feminicídio: mulher foi morta pelo ex-marido com 27 facadas, diz polícia
A mulher que foi baleada pelos suspeitos foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o HR para saber o estado de saúde da vítima, mas a unidade informou que não está autorizada a divulgar a informação.
Os policiais, envolvidos na troca de tiros, se apresentaram ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana, onde foram ouvidos e liberados.
Ainda não se sabe o que teria motivado os suspeitos a atirarem no homem e na mulher, mas de acordo com nota do Novo Atacarejo, o crime não teve relação com o funcionamento da loja ou com clientes em compras.
“O Novo Atacarejo lamenta profundamente o episódio, reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer esclarecimentos necessários”, disse o supermercado em um trecho da nota.
A Polícia Civil segue investigando o caso.