Homem morre e mulher fica ferida após ônibus passar por cima deles e de moto na BR-101

Um motociclista morreu e a passageira ficou ferida após a moto em que estavam tombar na pista e um ônibus passar por cima deles e do veículo, no final da tarde dessa quinta-feira (6). O acidente aconteceu por volta das 17h15, no quilômetro 70,8 da BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista morreu ainda no local, e a mulher foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ainda segundo a PRF.

Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Civil estiveram no local.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

