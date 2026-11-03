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CRIME Homem morre e outro fica ferido após terem carro alvejado por criminosos encapuzados no Recife De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), as vítimas haviam saído de um bar em Olinda e se dirigiam a Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho

Um homem morreu e outro ficou ferido após terem o carro em que estavam alvejado por diversos disparos na madrugada da segunda-feira (2), feriado do Dia de Finados. O crime aconteceu no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), as vítimas haviam saído de um bar em Olinda e se dirigiam a Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. No caminho, os homens foram interceptados por quatro criminosos encapuzados.

"Um dos ocupantes do veículo morreu no local, enquanto o outro, mesmo ferido, conseguiu chegar ao Hospital da Restauração, onde recebeu atendimento e permaneceu internado", afirmou a Polícia Militar, por meio de nota.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima que sobreviveu. Até o momento, ninguém foi preso. A corporação afirmou que "as circunstâncias e a autoria do crime serão apuradas pelas autoridades competentes".

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