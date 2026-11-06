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IPUTINGA Pedestre morre atropelado por moto na BR-101, no Recife; outro homem fica ferido e é socorrido A ocorrência foi registrada por volta das 5h50 da manhã, no quilômetro 65 da BR-101, sentido Paulista

Um homem morreu e outro ficou ferido no início da manhã desta sexta-feira (6), em um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 5h50, no quilômetro 65 da BR-101, sentido Paulista.

Ainda segundo a PRF, um homem morreu no local após ser atropelado por uma motocicleta.

A moto transportava duas pessoas no momento da colisão. Um dos ocupantes foi socorrido com ferimentos para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, também Zona Oeste da capital pernambucana.

"O outro ocupante da moto saiu do local antes da chegada da viatura", informou a PRF.

Até a última atualização, a PRF permanecia no local, acompanhando a ocorrência. O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

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