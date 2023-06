A- A+

Recife Homem morre e outro fica ferido vítimas de choque elétrico em residência na Zona Sul do Recife Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (29)

Um homem morreu e outro ficou ferido após os dois receberem uma descarga elétrica em residência na avenida Encanta Moça, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (29).



Informações iniciais apontam que a vítima que foi a óbito, cujo nome não foi divulgado, contratou um pedreiro e, ao tentar ajudar o profissional, levou um choque elétrico e acabou morrendo.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência às 13h15 e enviou uma equipe ao local.

Na residência onde o acidente aconteceu, a corporação encontrou um homem, de 30 anos, morto, e um outro homem, de 49 anos, ferido.



O sobrevivente foi socorrido para a Policlínica Amaury Coutinho, que fica no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Recife disse que o homem realizou exames e apresenta quadro estável. "Com bons sinais vitais, e segue em observação", segundo a pasta.

