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Região Metropolitana do Recife Homem morre e outros três são feridos a tiros em bar no bairro do Pacheco, em Jaboatão Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22)

Um homem morreu e outros três ficaram feridos ao serem atingidos por tiros em um bar na Rua Nereu Ramos, no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 25º BPM foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

"Ao chegarem ao local, os policiais constataram que uma das vítimas foi atingida e evoluiu a óbito, enquanto outras três foram socorridas para unidade hospitalar da região", afirmou a PMPE.

A unidade de saúde para onde os três homens feridos (um de 38 anos e dois de 35) foram encaminhados, não foi informada. Não há informações sobre o atual quadro de saúde deles.



A Polícia Civil detalhou que as ocorrências de homicídio consumado e de tentativa de homicídio no bairro do Pacheco foram registradas por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento", ressaltou a corporação.

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