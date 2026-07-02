Homem morre e três ficam feridos em acidente entre caminhão e carro na PE-60, em Ipojuca
O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (2)
Um homem morreu e outros três ficaram feridos em um acidente envolvendo um caminhão e um carro na rodovia PE-60, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quinta-feira (2). Todas as vítimas são homens.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, com apoio de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).
No local, os bombeiros encontraram uma das vítimas presa às ferragens do caminhão. Após o resgate, o homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado pelo Samu para uma unidade de saúde.
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As outras duas vítimas sobreviventes também foram socorridas pelas equipes do Samu e levadas para hospitais da região. O estado de saúde delas não foi informado.
A quarta vítima foi encontrada morta, também presa às ferragens do caminhão.
Após a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), os bombeiros fizeram a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A Polícia Civil de Pernamnbuco informou que já iniciou as diligências para identificar o que causou o acidente.