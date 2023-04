Homem morre e três adultos e menina de 7 anos ficam feridas durante tiroteio em Camaragibe

A- A+

Um homem morreu e duas mulheres, outro homem e uma menina de 7 anos ficaram feridas em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, durante um tiroteio no Vale das Pedreiras, na noite do último sábado (1º).

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, o tiroteio foi em um estabelecimento comercial. O homem ferido tem 36 anos, uma das mulheres tem 30 e a idade da outra não foi informada. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais feridos, que foram socorridos a hospitais locais.

"Segundo relatos, as vítimas estavam no local quando desconhecidos chegaram e realizaram os disparos, fugindo em seguida", informou a polícia. em nota.

A menina de 7 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 19h53 do sábado. O serviço de resgate enviou uma unidade de suporte básico ao local e transferiu a criança para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O hospital informou que a menina passou por uma cirurgia abdominal e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. O quadro de saúde, nesta segunda-feira (3), é grave, mas estável.

"As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso", disse a Polícia Civil, nesta segunda-feira. A corporação disse que registrou o caso como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

