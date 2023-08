A- A+

Recife Homem morre eletrocutado após roubar celular, pular no rio e segurar fio de energia para se salvar Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), na Ponte Velha, no bairro da Boa Vista

Um homem morreu eletrocutado após furtar o celular de uma mulher, na área central do Recife, pular no Rio Capibaribe e segurar em um fio de energia elétrica para se salvar da correnteza.



O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), na Ponte Velha, no bairro da Boa Vista, e foi registrado por pessoas que passavam pelo local.



Nas imagens, é possível ver o suspeito nadando contra a maré, tentando se aproximar da ponte. Depois, na tentativa de se salvar, ele agarra um fio que está perto da estrutura.



Segundos depois, o homem aparenta segurar o cabo com menos força até soltá-lo de vez. Na sequência, ele passa a boiar no Rio Capibaribe e afunda, desaparecendo.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a Polícia Militar confirmou o furto e disse que, após cometer o crime, "o suspeito se assustou e pulou no Rio Capibaribe, mas, talvez por não saber nadar, agarrou uns fios e acabou morrendo eletrocutado", afirma a nota.



Ainda de acordo com a PM, populares acionaram uma viatura da corporação que passava no local, e o policiamento entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para realizar a remoção do corpo.

