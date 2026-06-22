A- A+

POLÍCIA Homem morre eletrocutado dentro de açougue em Jaboatão; polícia investiga o caso Vítima foi identificada como Reinaldo Cruz do Monte, de acordo com a prefeitura do município

Um homem de 35 anos morreu após sofrer um choque elétrico em um açougue na Avenida Barão de Lucena, no Centro de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu no sábado (20) e é investigado pela polícia.

A vítima foi identificada como Reinaldo Cruz do Monte, de acordo com a prefeitura de Jaboatão. O homem estaria trabalhando no açougue e fazia o corte de aves e carnes quando foi eletrocutado. A informação é do g1.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes afirmou que o primeiro atendimento foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando as equipes chegaram ao local, no entanto, a vítima já havia morrido.

"Após a constatação do óbito, conforme protocolo, a equipe do Samu preservou o local da ocorrência e acionou a Polícia Militar, que permaneceu na área para adoção das providências cabíveis. A Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da vítima", completou a secretaria.

"Morte a esclarecer"

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou o óbito por choque elétrico. A ocorrência é tratada como "morte a esclarecer sem indício de crime", e é investigada pela 19ª Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", completou a corporação.



O que diz a Neoenergia

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que o acidente "aconteceu nas instalações internas do estabelecimento comercial, sem relação com a rede de distribuição de energia elétrica". A companhia também lamentou a morte do trabalhador. Confira a nota na íntegra:



"A Neoenergia Pernambuco lamenta o ocorrido e informa que o acidente aconteceu nas instalações internas do estabelecimento comercial, sem relação com a rede de distribuição de energia elétrica. O fornecimento de energia na região permaneceu operando normalmente, sem interrupções".

Veja também