AGRESTE Homem morre em acidente entre três carros e carreta na BR-423, em Garanhuns; quatro ficam feridos De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h50, no quilômetro 102,6 da BR-423

Uma colisão entre três carros e uma carreta deixou um homem de 54 anos morto, na manhã desta quarta-feira (24), em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h50, no quilômetro 102,6 da BR-423.

Além da vítima fatal, outras quatro pessoas — três homens e uma mulher — ficaram feridas. Todas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e forma encaminhadas para o Hospital Regional Dom Moura, em Caruaru, também no Agreste.

A PRF informou que os relatos iniciais indicam que o motorista de um dos carros acessou a contramão da rodovia e colidiu em outro carro. Em seguida, ocorreu a colisão com a carreta e o terceiro carro.

O motorista da carreta que havia sido ultrapassado pelo carro se recusou a realizar o teste do bafômetro, de acordo com a PRF.

A PRF inforomou, às 11h, que permanecia no local aguardando o Instituto de Criminalística (IC) para a realização de perícias.

