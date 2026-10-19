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POLÍCIA Homem morre em estacionamento alagado de mercado em Petrolina Segundo o Corpo de Bombeiros, o efetivo foi acionado para atender a ocorrência de "possível choque elétrico"

Um homem de 23 anos morreu no estacionamento do hipermercado Novo Atacarejo, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o efetivo foi acionado para atender a uma ocorrência de "possível choque elétrico".

O estacionamento do local estava alagado devido às chuvas que atingiram o município.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, os agentes fizeram "o isolamento preventivo da área e permaneceram até a chegada da concessionária de energia para o desligamento da rede elétrica, a fim de garantir a segurança".

"Logo após, a ocorrência foi assumida pelos órgãos responsáveis pela perícia e remoção do corpo", completou.

Procurada, a Neonergia Pernambuco informou que o caso aconteceu fora de sua rede, na área interna do estabelecimento. Já a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que investiga o caso por meio da Delegacia de Petrolina.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", destacou.

O que diz o Novo Atacarejo

Por meio de nota, o Novo Atacarejo disse que o homem era um cliente que "chegava a uma de suas unidades, próximo ao horário de fechamento, durante as fortes chuvas".

A rede de supermercados também afirmou que "as circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pelas autoridades competentes". A empresa também informou que está colaborando com a política, "disponibilizando todas as informações e o acesso necessário para contribuir com o esclarecimento dos fatos no menor prazo possível".

O Novo Atacarejo também manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos. "O Novo Atacarejo reafirma seu compromisso com a transparência e o respeito às pessoas, mantendo-se à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais", completou.

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