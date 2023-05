Homem morre em faixa de pedestre após ser atropelado por BRT na Avenida Caxangá

A- A+

Um homem, de nome e idade não divulgados, morreu depois de ser atropelado por um BRT na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

O acidente aconteceu por volta das 6h20 desta sexta-feira (19), em uma faixa de pedestre, nas proximidades da Estação de BRT Capibaribe, no sentido subúrbio.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da capital (CTTU), a corporação foi acionada para o local às 6h41.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), informações preliminares de testemunhas apontam que o pedestre teria sido atropelado, inicialmente, por um caminhão de placa não informada e, em seguida, atingido pelo ônibus.

"Mesmo ferido, após ser assistido por algumas pessoas, [o pedestre] recusou-se a aguardar o Samu, tendo tombado na pista, momento em que ocorreu a colisão com o veículo BRT", afirmou a Urbana, por meio de nota.



A Urbana-PE disse ainda que a empresa Mobi-PE, responsável pelo BRT, lamenta profundamente a ocorrência, se solidariza com os amigos e familiares da vítima e informa que colaborará com as autoridades policiais para a conclusão das investigações.

