Homem de 32 anos morre vítima de intoxicação por metanol em Petrolina
Autoridades trabalham na identificação e procedência da bebida consumida pela vítima
Um homem de 32 anos morreu vítima de intoxicação por metanol na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que emitiu uma nota sobre o caso.
De acordo com a pasta, a vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no último dia 19 de maio, nas proximidades de um shopping.
Desde então, a causa da morte estava sendo analisada e só foi confirmada após laudos da Polícia Científica.
"As informações oficiais foram repassadas na última semana, após a realização de exames que identificaram a intoxicação por metanol como causa do óbito", afirmou a secretaria.
Leia também
• Jaboatão: homem de 30 anos é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Candeias
• Vendedor de milho é assassinado a tiros no meio da rua em Casa Amarela
• Recife celebra 21º São João 60+ com festa para mais de 6 mil pessoas
Agora, as autoridades competentes trabalham na identificação e procedência da bebida consumida pela vítima.
Com a mais recente confirmação, Petrolina contabiliza quatro casos de intoxicação por metanol. Do total, dois evoluíram para óbito.
A Secretaria de Saúde reforça o alerta sobre os riscos do consumo de bebidas de origem desconhecida ou possivelmente adulteradas.
Casos de intoxicação por metanol
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para obter dados atualizados sobre casos de intoxicação por metanol no estado, mas não teve retorno até o momento.
Em um balanço divulgado em dezembro de 2025, a pasta estadual contabilizava 23 notificações de mortes suspeitas associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Do total, cinco foram confirmadas e 14, descartadas.
Além de Pernambuco, no último ano, foram registrados casos nos estados do Piauí, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Fiscalizações envolvendo diversos órgãos ocorreram em depósitos e fábricas de bebidas com o objetivo de identificar a adulteração.
Sintomas
Os sintomas da intoxicação por metanol costumam aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão, ou antes, quando a quantidade ingerida é grande.
Entre os mais comuns estão dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, principalmente, visão turva repentina ou até cegueira.