Homem de 32 anos morre vítima de intoxicação por metanol em Petrolina

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Um homem de 32 anos morreu vítima de intoxicação por metanol na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que emitiu uma nota sobre o caso.



De acordo com a pasta, a vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no último dia 19 de maio, nas proximidades de um shopping.



Desde então, a causa da morte estava sendo analisada e só foi confirmada após laudos da Polícia Científica.



"As informações oficiais foram repassadas na última semana, após a realização de exames que identificaram a intoxicação por metanol como causa do óbito", afirmou a secretaria.

Agora, as autoridades competentes trabalham na identificação e procedência da bebida consumida pela vítima.



Com a mais recente confirmação, Petrolina contabiliza quatro casos de intoxicação por metanol. Do total, dois evoluíram para óbito.



A Secretaria de Saúde reforça o alerta sobre os riscos do consumo de bebidas de origem desconhecida ou possivelmente adulteradas.



Casos de intoxicação por metanol

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para obter dados atualizados sobre casos de intoxicação por metanol no estado, mas não teve retorno até o momento.



Em um balanço divulgado em dezembro de 2025, a pasta estadual contabilizava 23 notificações de mortes suspeitas associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Do total, cinco foram confirmadas e 14, descartadas.



Além de Pernambuco, no último ano, foram registrados casos nos estados do Piauí, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins.



Fiscalizações envolvendo diversos órgãos ocorreram em depósitos e fábricas de bebidas com o objetivo de identificar a adulteração.



Sintomas

Os sintomas da intoxicação por metanol costumam aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão, ou antes, quando a quantidade ingerida é grande.

Entre os mais comuns estão dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, principalmente, visão turva repentina ou até cegueira.

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