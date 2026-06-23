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Sertão

Homem de 32 anos morre vítima de intoxicação por metanol em Petrolina

Autoridades trabalham na identificação e procedência da bebida consumida pela vítima

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Caso foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que emitiu uma nota sobre o casoCaso foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, que emitiu uma nota sobre o caso - Foto: Freepik/Reprodução

Um homem de 32 anos morreu vítima de intoxicação por metanol na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, que emitiu uma nota sobre o caso.

De acordo com a pasta, a vítima, que não teve o nome divulgado, morreu no último dia 19 de maio, nas proximidades de um shopping.

Desde então, a causa da morte estava sendo analisada e só foi confirmada após laudos da Polícia Científica.

"As informações oficiais foram repassadas na última semana, após a realização de exames que identificaram a intoxicação por metanol como causa do óbito", afirmou a secretaria.

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Agora, as autoridades competentes trabalham na identificação e procedência da bebida consumida pela vítima.

Com a mais recente confirmação, Petrolina contabiliza quatro casos de intoxicação por metanol. Do total, dois evoluíram para óbito.

A Secretaria de Saúde reforça o alerta sobre os riscos do consumo de bebidas de origem desconhecida ou possivelmente adulteradas. 

Casos de intoxicação por metanol
A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para obter dados atualizados sobre casos de intoxicação por metanol no estado, mas não teve retorno até o momento.

Em um balanço divulgado em dezembro de 2025, a pasta estadual contabilizava 23 notificações de mortes suspeitas associadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Do total, cinco foram confirmadas e 14, descartadas. 

Além de Pernambuco, no último ano, foram registrados casos nos estados do Piauí, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Fiscalizações envolvendo diversos órgãos ocorreram em depósitos e fábricas de bebidas com o objetivo de identificar a adulteração.

Sintomas
Os sintomas da intoxicação por metanol costumam aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão, ou antes, quando a quantidade ingerida é grande. 

Entre os mais comuns estão dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, principalmente, visão turva repentina ou até cegueira.

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