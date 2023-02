A- A+

O muro de uma residência caiu em um homem, que ficou soterrado e morreu, na manhã desta quinta-feira (23), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. O acidente aconteceu na avenida Afonso Olindense.



A vítima é Edinaldo Miguel de Oliveira, de 50 anos, funcionário terceirizado da Prefeitura do Recife, que atuava em obras que acontecem na área.



Um buraco estava sendo cavado para a instalação de tubos. Edinaldo estava na vala aberta, quando o muro cedeu e caiu sobre ele. A areia da obra também caiu sobre a vítima, que ficou soterrada.



Uma escavação foi realizada no local e o corpo do homem foi encontrado.



O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) estão sendo aguardados para a retirada do corpo da área.



Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros também estão no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área.

Acidente aconteceu na avenida Afonso Olindense. Foto: Priscila Santos/Folha de Pernambuco

"Quando acabou a escavação, com a retroescavadeira, desceu um trabalhador para terminar o serviço, quando o muro de uma das casas cedeu e caiu sobre ele. O médico do Samu constatou o óbito. Quando ele caiu no buraco, a areia cedeu e a gente teve que desenterrá-lo para o IC fazer a perícia e ter acesso à vítima", informou o capitão do Corpo de Bombeiros Hugo Souza.



Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que lamenta profundamente a morte do trabalhador, que atuava em uma obra do Programa Calçada Legal, que prevê a requalificação de calçadas. Confira nota na íntegra:



"A Prefeitura do Recife lamenta profundamente a morte do trabalhador Edinaldo Miguel de Oliveira, da construtora Prime, que atuava em uma obra na Avenida Afonso Olindense, nesta quinta-feira (23). Assim que o sinistrou ocorreu, uma equipe do Samu foi acionada, juntamente com a do Corpo de Bombeiros, para prestar todo o atendimento necessário, mas ao chegar ao local foi constatado o falecimento do funcionário. A Autarquia de Urbanização do Recife (URB) enviou uma equipe técnica para averiguar o ocorrido e cobrar todas as providências necessárias à construtora contratada para o serviço. No local, está em andamento uma obra do Programa Calçada Legal, que prevê a requalificação das calçadas. Por fim, a gestão municipal endossa que vai acompanhar a perícia da Polícia Científica e investigação da Polícia Civil sobre o caso".

