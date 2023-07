A- A+

MORTE Homem assassinado em frente a restaurante no Recife era suposta liderança do Comando Vermelho Harison Bruno Neves havia iniciado o regime semiaberto em dezembro de 2022

O homem assassinado na tarde desta terça-feira (25), na frente do restaurante Sal e Brasa, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, foi identificado como Harison Bruno Neves, de 30 anos, e é apontado como uma suposta liderança do Comando Vermelho (CV), uma das maiores organizações criminosas do Brasil, criada em 1979, no Rio de Janeiro.

A participação de Harison Bruno, conhecido como "surfista", na organização, era com atuação voltada ao estado do Amazonas, no Norte do Brasil.

Ele teria sido detido em Manaus, no Centro de Operações e Controle (COC), dando início ao regime semiaberto no dia 26 de dezembro de 2022.

