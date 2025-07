A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros na Zona Norte do Recife; vítima teria sido assassinada com diversos tiros Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime. Corpo foi levado ao IML

Um homem de 18 anos foi assassinado a tiros na madrugada desse domingo (27), no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo da vítima foi encontrado com perfurações de arma de fogo em uma escadaria.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento do crime. É possível ver o homem correndo, pulando um portão para tentar fugir dos criminosos. Ele não conseguiu escapar e terminou sendo morto. Dezenas de tiros teriam sido disparados.

Até o momento, não houve prisões relacionadas ao caso, assim como não se sabe a motivação do crime.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", informou a Polícia Civil, por meio de nota.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

