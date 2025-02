A- A+

PERNAMBUCO Recife: homem é morto a tiros em restaurante em Boa Viagem após discussão Segundo a Polícia Civil, vítima estava bebendo no local. Autor saiu, voltou com arma e disparou

Um homem de 29 anos foi morto a tiros, na madrugada do domingo (16), em um restaurante no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o crime aconteceu na rua dos Navegantes. O homem foi encontrado no local com perfurações de arma de fogo.

A corporação ainda disse que os relatos iniciais são de que a vítima e o autor do crime estavam no local consumido bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão.

"O autor saiu do local, retornou portando arma de fogo e realizou disparo contra a vítima, fugindo em seguida", disse a Polícia Civil.

O criminoso não foi preso até a publicação desta reportagem.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado por meio da equipe de Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

"As diligências seguem até o total esclarecimento do caso", completou a corporação, que abriu inquérito policial.

