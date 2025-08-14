A- A+

BRASIL Homem não consegue tirar aliança do dedo e é baleado por assaltante na Grande São Paulo Vítima retornava de um passeio com seu cachorro e estava em frente à sua casa quando foi abordado pelo suspeito em uma motocicleta

Um caminhoneiro de 39 anos foi baleado por não conseguir tirar a aliança do dedo para entregar ao ladrão.

Após os disparos, o homem caiu na rua e o criminoso fugiu de moto. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (13) em Osasco, na Grande São Paulo, quando a vítima passeava com o cachorro. Uma câmera de segurança registrou a abordagem.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 5° Distrito Policial de Osasco. A polícia faz diligências para identificar e prender o autor do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem retornava de um passeio com seu cachorro e estava em frente à sua casa quando foi abordado pelo suspeito em uma motocicleta. Ele não levava celular, nem outros objetos de valor.

O assaltante, que portava uma mochila de entrega, exigiu que ele entregasse a aliança. As imagens mostram que o caminhoneiro tenta, mas não consegue retirar o anel do dedo. Quando o suspeito interfere para puxar o anel, a vítima se atraca com o ladrão.

As imagens mostram o suspeito fazendo uma sequência de disparos, enquanto o caminhoneiro tenta correr, cambaleia e acaba caindo. O atirador sobe na moto e foge. Segundo o registro policial, o assaltante fugiu sem levar a aliança.

A vítima foi atingida no quadril, no abdômen e no braço direito. O homem baleado foi socorrido por populares e levado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, onde recebeu atendimento. Ele foi transferido depois para o Hospital Antônio Giglio e está fora de perigo.

Veja também