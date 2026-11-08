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CIÊNCIA Homem ou mulher? Estudo mostra quem tem efeitos mais fortes ao fumar maconha Diferença se mantém mesmo quando teor de THC no sangue está praticamente igual entre voluntários

Homens que consomem cannabis esporadicamente têm reações mais intensas ao fumar maconha do que mulheres com hábitos de consumo semelhantes, revelou um novo estudo da UCLA Health, nos Estados Unidos.

Publicado na Publicado na revista Neuropsychopharmacology, o trabalho é o primeiro a investivar como sexo e frequência de consumo de maconha afetam os efeitos da maconha. Segundo suas conclusões, a diferença se mantém mesmo com a quantidade de THC no sangue de homens e mulheres sendo praticamente igual.

No experimento, cada participante fumou cannabis sem THC, que funcionou como placebo, além de baseados com baixa e alta concentração do composto. Foram três sessões separadas, sem que os voluntários soubessem que variedade estavam consumindo.

As mulheres que participavam do estudo não usavam anticoncepcionais hormonais e foram avaliadas na mesma fase do ciclo menstrual.

Os pesquisadores concluíram que homens que usavam cannabis ocasionalmente relataram sentir-se mais intoxicados, sedados e com maior comprometimento das capacidades do que os demais participantes. Também apresentaram mais efeitos desagradáveis, como ansiedade. Além disso, foram o único grupo cuja frequência cardíaca aumentou significativamente após fumar cannabis com THC.

Os níveis de THC no sangue não explicaram as diferenças observadas. Homens que consumiam cannabis frequentemente tendiam a apresentar as maiores concentrações de THC no sangue, mas sentiam menos efeitos do que aqueles que usavam a substância ocasionalmente.

A pesquisa atendeu a uma solicitação dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH, na sigla em inglês) por estudos sobre as diferenças entre mulheres e homens. A ideia é que essas particularidades possam ajudar a orientar estratégias de prevenção e tratamento do transtorno por uso de cannabis.

De acordo com estudos, mulheres também tendem a passar mais rapidamente do primeiro contato com a substância para o surgimento do transtorno por uso de cannabis do que os homens. Os autores sugerem que as mulheres podem desenvolver tolerância à substância com um consumo menor do que o necessário para os homens, hipótese que precisará ser testada em estudos mais amplos.

Levantamentos mostram que o consumo de cannabis entre as mulheres está aumentando. A equipe agora investiga os efeitos de produtos com alta potência e o consumo entre adultos com 55 anos ou mais, faixa etária na qual o uso de cannabis também demonstra crescimento.

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