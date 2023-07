Homem paga R$ 1,5 milhão para reverter cirurgia de aumento de pênis depois de queixa da namorada

A- A+

Após uma cirurgia para o aumento do seu órgão genital, um americano de 46 anos precisou pagar cerca de 1,5 milhões de reais para reparar os danos causados pelo procedimento. Segundo o relato do homem, que preferiu se identificar apenas como Matt, para tornar seu pênis mais "estético" e menos "torto" foi inserido um implante chamado de "Penuma", feito com um material rígido, dentro da sua uretra.

O veterano militar, e morador do estado de Utah, notou que algo havia dado errado quando começou a sentir uma dor dilacerante na região da cirurgia.

"Parecia que um cabo de vassoura foi implantado dentro do meu pênis. Eu ficava andando de um lado para o outro em meu apartamento todas as noites com dor", conta ao DailyMail.

De acordo com Matt, o inchaço causado pelo implante foi de tal proporção que acumulou cerca de 230 ml de fluido. Além disso, sua namorada abandonou os momentos íntimos, pois sentia que estava "sendo cortada por uma faca afiada" durante o sexo.

Então, cinco meses depois ele começou a procurar "ao redor do mundo" por um cirurgião especializado e gastou cerca de 1,5 milhões de reais em novas cirurgias de reconstrução.

"Meu pênis ficou mais deformado e eu me sentia como o monstro de Frankenstein, com uma dor excruciante e sem ter para onde ir", relembra.

