Homem de 54 anos passa mal e morre nas escadarias do Cristo Redentor

Um homem de 54 anos morreu, na manhã deste domingo (16), nas escadarias do Complexo do Alto Corcovado, que dão acesso à visitação ao monumento do Cristo Redentor, na Zona Sul do Rio.

O corpo foi velado pelo padre João Damasceno, na Capela Laudato Si, dentro do complexo.

Segundo a Arquidiocese do Rio, a quem pertencem a estátua do Cristo Redentor e o platô do mirante, que compõem o Santuário, o visitante subiu pela escada comum e passou mal às 7h39.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, chegando ao local às 8h13.

Ainda de acordo com a Arquidiocese, no momento do acontecimento, o posto médico do local ainda estava fechado.

O quartel do Corpo de Bombeiros do Alto da Boa Vista chegou a ser acionado, às 8h03, mas, chegando ao local, retornou ao encontrar o Samu prestando o socorro ao visitante.

O complexo encontra-se, neste momento, sem luz.

Na última quarta-feira, uma queda de energia afetou o funcionamento do Trem do Corcovado e do Cristo Redentor, por volta das 10h às 11h20.

Durante esse período, a empresa disponibilizou vans para transportar os visitantes que estavam no Santuário e também aqueles que desejavam subir ao monumento.

Turistas, entretanto, relataram que ficaram cerca de 40 minutos sem informações sobre a situação.

