Homem pega fogo após tentar incendiar prédio de partido político na Argentina; veja vídeo

Um homem tentou vandalizar a fachada de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, e terminou colocando fogo em si mesmo sem querer.



A ação, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (16), foi registrada pelas câmeras de segurança da região. Agora, investigadores tentam identificar o agressor, que conseguiu fugir do local.

Às 2h38 da madrugada, é possível observar que ele chega até a esquina de uma rua na cidade de Móron. Ele se aproxima de um prédio partidário do Proposta Republicana (PRO) e começa a derramar um líquido inflamável na fachada do prédio da entidade, que manifesta apoio ao candidato a prefeito Leandro Ugartemendia.





Depois de colocar o líquido na fachada, a câmera de segurança registra uma explosão, que ilumina toda a imagem. Nos segundos seguintes, as chamas são vistas no prédio, e o agressor corre pela rua com as roupas pegando fogo.





Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Aguero.



Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar. pic.twitter.com/HQVboWoBCn — Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) October 9, 2023





Ele tenta controlar a situação, mas cai no chão antes de conseguir apagar as chamas. Em seguida, se levanta e foge.

“Recentemente, me comprometi a fechar o Escritório de Assistência a Criminosos se for eleito prefeito de Morón, e hoje incendiaram o nosso local em Agüero. Eu sei que este é o preço por enfrentar os criminosos e o kirchnerismo. Eles não vão nos deter”, escreveu o candidato Ugartemendia em sua conta no X (antigo Twitter).

Em comunicado, o partido União pela Pátria (UP) repudiou o ataque: “A União pela Pátria expressa seu mais veemente repúdio ao ato de vandalismo contra um local da Juntos por el Cambio (...). Atos como os registrados nesta sede partidária são inadmissíveis e exigem medidas aceleradas e aprofundadas para encontrar todos os responsáveis”.

“Aqueles de nós que nos comprometemos e lutamos pela livre expressão de ideias e pela militância ao longo desses 40 anos de democracia não podemos e não toleraremos manifestações violentas de qualquer tipo que ameacem a sociedade ou tentem censurar de qualquer maneira aqueles que desejam se manifestar politicamente”, continua.

O comunicado conclui: “Convidamos todas as forças, seus líderes e militantes a serem inabaláveis diante deste e de todos os atos de violência política, sejam eles resultado de ações isoladas ou incentivados por aqueles que sempre tentaram e tentam afastar a sociedade da política, visando tirar vantagem pessoal ou setorial da desmobilização”.

