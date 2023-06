Homem perde 163 kg e luta contra excesso de pele

A- A+

Cole Prochaska, de 39 anos, criou um perfil no Instagram e fez sua primeira postagem em 4 de abril de 2021. A foto mostrava o americano comemorando a perda de 40 kg. "Obrigado pela inspiração, galera", escreveu na legenda. "A gente se vê com 110 kg", acrescentou. A publicação marcou o início do processo de transformação que seu corpo passou.

Nesta semana, ele celebrou a perda de 163 kg e tomou coragem para tirar a camisa. O gesto serviu para mobilizar seus seguidores a ajudarem em uma vaquinha. Ele quer arrecadar recursos para realização de cirurgias de retirada do excesso de pele.

Prochaska chegou a pesar 265 kg em 2021. E, desde então, superou sua própria meta e atualmente está com 102 kg. Em suas redes sociais, o americano mostrou os avanços que teve em sua relação com a balança, perdendo peso de forma natural: "Eu nunca usei esteroides ou fiz uma cirurgia de redução do estômago", afirma.

Prochaska fez postagens nas redes sociais pedindo doações de dinheiro. Ele precisa de pelo menos três procedimentos cirúrgicos para retirada do excesso de pele e não tem condições de pagar. As cirurgias devem ser feitas na Califórnia, mas o americano mora na Carolina do Sul.

As imagens provocam algum incômodo em quem as vê, admite Prochaska. Mas ele acredita que as fotos podem sensibilizar as pessoas a o ajudarem a custear as cirurgias.

"É muito difícil compartilhar uma foto sem camisa, mas cheguei tão longe! Eu sei que é difícil para alguns de vocês olharem. As pessoas não acreditavam em mim, mas eu acreditava em mim mesmo", afirma Prochaska.

Ele tem meta de juntar US$ 100 mil para custear os procedimentos que serão realizados na Califórnia. No pedido por recursos, Prochaska diz que era "três em um", pois pesava o equivalente a um trio de homens. "Agora sou uma pessoa única", explica. No entanto, ele considera que ainda está preso "devido a esta pele extra".

"Minha meta de peso foi alcançada, mas minha vida não está completa e não estará completa até que eu possa me livrar desse excesso de pele. Devo enfiar pele extra nas calças e ainda usar roupas largas para esconder a flacidez", explica.

