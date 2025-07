A- A+

Saúde Homem perde 44 kg com Mounjaro e revela como lida com a flacidez da pele Jon dá dicas para quem está iniciando a jornada de perda de peso utilizando caneta emagrecedora

Um homem compartilha em seu perfil no TikTok sua experiência ao perder 44 kg com a caneta injetável Mounjaro, aprovada no Brasil para o tratamento de obesidade. Jon, como se apresenta aos seguidores, encontrou uma maneira de lidar com a pele flácida e solta resultante da perda de peso rápida.

Geralmente, pessoas que passam por processos de perda de peso que geram consequências na pele tendem a procurar intervenções cirúrgicas para recuperar a silhueta do corpo. Mas Jon decidiu seguir por outro caminho.

O homem explica que, logo depois de começar a utilizar o Mounjaro, em 25 de junho de 2024, ele também mudou sua forma de alimentação. Jon passou a montar sua dieta com um déficit calórico (ou seja, quando se consome menos calorias do que o que se gasta de calorias por dia), usando uma Calculadora de Gasto Energético Diário Total (TDEE).

"Eu definitivamente recomendo que, nos primeiros meses após começar a tomar Mounjaro, você comece a monitorar as calorias. Isso vai garantir que você não ultrapasse seu déficit calórico, mas também, mais importante, que você esteja comendo o suficiente. É bom ter certeza de que você está comendo o suficiente, porque você vai se sentir mal se não comer calorias suficientes", explica o britânico.

A segunda dica dada por Jon é atingir o mínimo necessário de proteína diariamente. Uma forma básica de calcular esse valor é multiplicando o peso em quilogramas por uma faixa de 0,8g a 2g de proteína por quilo.

"Isso evitará a perda muscular e também fará com que você se sinta satisfeito por mais tempo", aponta.

O terceiro ponto abordado por ele é se manter sempre hidratado, em qualquer hora do dia, e o quarto é evitar comparações com as jornadas de outras pessoas.

