Homem é preso em Camaragibe suspeito de matar ex-companheira em 2013

Um homem de 40 anos foi preso em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Ele é investigado por matar uma ex-companheira em 2013, em Jaboatão dos Guararapes. Além disso, ele já foi condenado por assassinar outra companheira, em 2009, no Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), no dia 15 de novembro de 2009, ele matou a companheira Alcione Alves Pedrosa, no bairro do Curado, Zona Oeste da capital.

"Ele efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e depois passou várias vezes por cima do corpo com um automóvel", completou a corporação.

Além desse, ele é investigado agora por ter matado a ex-companheira Jecy Kelly Maria da Silva, em 21 de maio de 2013, no bairro de Sucupira, Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, ele contratou dois comparsas que "efetuaram disparos de arma de fogo contra a mulher".

No momento da prisão, o homem apresentou documentos falsos, e agora também está sendo autuado em flagrante por falsidade ideológica.

Mais detalhes sobre o caso vão ser repassados em coletiva de imprensa na Sede Operacional da Polícia Civil de Pernambuco (Prédio Azul).

